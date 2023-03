Scream-regisseurs houden hoop op terugkeer Neve Campbell

In Scream VI is Sidney Prescott, het personage van Campbell niet te zien. De 49-jarige actrice onthulde vorig jaar dat ze de ’zeer moeilijke beslissing’ had genomen om niet terug te keren voor de zesde film vanwege onenigheid over haar contract.

„Ik vond niet dat wat mij werd aangeboden overeenkwam met hoe belangrijk ik ben voor deze franchise en wat ik deze franchise al 25 jaar lang oplever”, verklaarde de actrice vorig jaar in gesprek met People. Campbell denkt dat ze een hoger bedrag had gekregen als ze een man was geweest. „Als vrouw in deze industrie is het heel belangrijk dat we gewaardeerd worden en dat we vechten voor meer waardering. Ik kon niet met het gevoel van onderwaardering en oneerlijkheid de set op lopen”, lichtte ze haar besluit te stoppen toe.

Altijd welkom

„We geven haar nooit op”, zegt Bettinelli-Olpin nu. „We houden van Neve en we houden van Sidney. Dus we zouden graag nog een film met haar willen maken.”

Ook Variety sprak met filmmakers die betrokken zijn bij Scream. Scenarioschrijver James Vanderbilt liet weten ook van Neve te houden. „We vinden haar geweldig. Ze moet doen wat ze moet doen als zakenvrouw. ”

In een interview met Deadline zei producer William Sherak dat Campbell ’altijd welkom’ is. „We hadden een geweldige tijd met haar tijdens het maken van Scream V. Ze hoort bij Scream.”