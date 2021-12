Robert Pattinson heeft plannen voor nog twee Batman-films

Robert Pattinson maakt begin volgend jaar zijn debuut als Batman, maar de acteur heeft nu al zijn zinnen gezet op een vervolg. Na The Batman heeft hij plannen voor nog twee Batman-films, zegt hij in een interview met Empire Magazine.

Als het aan Pattinson ligt komt er een trilogie met hem als Bruce Wayne. De acteur, bekend van onder meer Twilight, Tenet en The Lighthouse, heeft ook al nagedacht over de ontwikkeling van het personage, mocht het zover komen. „Ik heb een soort kaart gemaakt van de manier waarop het karakter van Bruce in die twee films verandert”, legde hij uit. „Ik zou het graag doen.”

Producer Dylan Clark kijkt ook al voorzichtig naar een vervolg. „Als de eerste op zichzelf staande Batman in tien jaar, is de hoop dat we een basis kunnen leggen waarop je verhalen kunt bouwen”, zegt hij.

The Batman moet in maart in de bioscopen gaan draaien. De release werd vanwege de coronapandemie meerdere keren uitgesteld. De productie is onder andere tijdelijk stilgelegd nadat Pattinson besmet was met het coronavirus.