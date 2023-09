Mohamed Al-Fayed (94) overleden

De zakenman is in 1929 in Alexandrië in Egypte geboren. Hij emigreerde midden jaren zestig naar het Verenigd Koninkrijk. In 1954 trouwde hij met Samira Khashoggi, met wie hij een zoon had, Emad, beter bekend als Dodi. Het stel scheidde in 1956.

Al-Fayed was eigenaar van warenhuis Harrods. De winkel kocht hij in 1985 en verkocht hij in 2010 aan Qatar voor een paar miljarden. Ook was hij tot 2013 eigenaar van de Engelse voetbalclub Fulham en het Ritz hotel in Parijs. De aankoop van Harrods door Al-Fayed en zijn twee broers in 1985 was controversieel: een concurrerende bieder beschuldigde de broers ervan te liegen over hun rijkdom en achtergrond. Uit onderzoek van het parlement bleek later dat die aantijgingen gegrond waren.

Mohamed zocht na de dood van zijn zoon en Diana vaak de publiciteit met theorieën over het ongeluk dat de twee fataal werd. Hij was ervan overtuigd dat de Britse koninklijke familie achter de crash, die volgde op een achtervolging door paparazzi, zat. Volgens vader Al-Fayed zou de koninklijke familie hebben willen voorkomen dat Diana met een moslim zou trouwen.