Mohamed al Fayed (94) overleden

De zakenman is in 1929 in Alexandrië in Egypte geboren. Hij emigreerde midden jaren zestig naar het Verenigd Koninkrijk. In 1954 trouwde hij met Samira Khashoggi, met wie hij een zoon had, Emad, beter bekend als Dodi. Het stel scheidde in 1956.

Al Fayed was eigenaar van warenhuis Harrods. De winkel kocht hij in 1985 en verkocht hij in 2010 aan Qatar voor een paar miljarden. Ook was hij tot 2013 eigenaar van de Engelse voetbalclub Fulham.