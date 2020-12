George Clooney ijdelheid voorbij in ’The midnight sky’

Wat zich precies op aarde heeft voltrokken en of zijn falende gezondheid daar ook aan te wijten is, blijft in het midden in Clooney’s verfilming van het boek Good morning, midnight (2016). Onomkeerbaar is de ramp wel. Reden waarom iedereen het poolstation waar Augustine verblijft verliet, om thuis het onvermijdelijke einde af te wachten. De zieke astronoom bleef. Alleen, zo veronderstelt hij. Tot er plots een klein meisje opduikt dat blijkbaar ook is achtergebleven.

Augustine’s zorg voor de zwijgzame Iris compliceert zijn verwoede pogingen om de Aether te waarschuwen, die terugkeert van een verkenningsmissie naar een bewoonbare maan. Intussen kampen de bemanningsleden van het ruimteschip – onder wie de zwangere Sully (Felicity Jones) en haar partner, kapitein Adewole (David Oyelowo) – met andere sores: van botsingen met ruimtepuin tot grondstations die maar blijven zwijgen. Tot plots de stem van Augustine weerklinkt.

Wat blijft er over als vrijwel alles verloren is? Wat geeft ons bestaan dan zin en inhoud? Is menselijk contact, de wetenschap dat je niet helemaal alleen bent, dan niet het enige dat nog telt? Dat zijn de onderliggende thema’s die deze Netflix-productie een mooi emotionele en filosofische lading meegeven.

The midnight sky doorsnijdt dat met flashbacks naar Augustine’s vroegere leven en zwengelt ook de gedachte aan dat we het als mensheid maar beter niet zover kunnen laten komen met onze planeet. Intussen is George Clooney als acteur de ijdelheid voorbij en speelt hij beter dan ooit: verstild, zich voor een hoger doel vastklampend aan het leven en vol melancholie. Wel houdt hij als regisseur de spanningsboog soms wat geforceerd gespannen door toevoeging van allerlei avontuurlijke elementen, zowel op aarde als in de ruimte.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)

’The midnight sky’ is nu te zien in de bioscoop en vanaf

23 december ook op Netflix.