’Kim Kardashian neemt echtscheidingsadvocaat in de arm’

„Kim heeft een aantal afspraken gehad met advocaten om de echtscheiding te onderzoeken en de mogelijkheden te bespreken”, vertelt een bron aan Us Weekly. Het koppel leeft al jaren met ups en downs, maar ze zouden er tot nu toe altijd alles aan gedaan hebben om het te laten werken. Volgens de bron zou Kim een scheiding eerder hebben afgehouden ’vanwege de kinderen’.

Kim liet eerder vandaag nog middels een statement op Instagram weten dat Kanye ’een briljante, maar een gecompliceerde man is die niet alleen onder druk staat als artiest en zwarte man, maar ook het verlies van zijn moeder heeft meegemaakt en te maken heeft met de druk en het isolement die wordt versterkt door zijn bipolaire stoornis.’

Zondag barstte de presidentskandidaat in tranen uit tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst. Hij riep daar dat hij had aangedrongen op een abortus, toen Kim zwanger was van hun North. Sindsdien maken veel fans, vrienden en familieleden zich zorgen over de mentale toestand van Kanye.

Kardashian en West trouwden in mei 2014 in Florence, Italië, elf maanden na de geboorte van hun dochter North.