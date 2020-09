Zanger Twenty One Pilots zegt sorry voor ’Black Lives Matter-grap’

„Jullie vragen me steeds om mijn platforms te gebruiken. Voelt goed om deze jongens af te stoffen”, schreef de zanger woensdag bij zijn schoenen met plateauzolen op Twitter. Fans vonden het jammer dat Tyler niet leek te begrijpen dat volgers hem vroegen zijn grote bereik te gebruiken om zich uit te spreken voor de Black Lives Matter-beweging. „Mensenrechten zijn geen grap? Maar OK”, reageerde iemand. „Nee, dat is eigenlijk niet wat we bedoelen. We willen dat je iets zegt over het onrecht in dit land”, vond een ander.

De zanger reageerde donderdag door een reeks met links naar artikelen en mentalegezondheidsorganisaties te twitteren. „Mijn tweet was niet bedoeld om over mensenrechten te gaan, maar voor als je je afvraagt wat mijn standpunt is: Black Lives Matter”, schreef hij. „Het spijt me oprecht als ik iemand pijn heb gedaan.”