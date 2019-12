The Crown niet op lijst populairste Netflix-series 2019

Hoewel de première van het derde seizoen op 17 november groots werd aangepakt en een nieuwe cast, met Oscarwinnares Olivia Colman als koningin Elizabeth, werd geïntroduceerd, waren andere series populairder. Zo streamden Britten The Witcher, After Life en Stranger Things het allerliefst. Hoe populair of impopulair The Crown wel was, is niet bekend. Netflix heeft alleen de tien populairste series en films gedeeld.

De makers van The Crown zullen er niet wakker van liggen. Het drama won meerdere prestigieuze prijzen en maakt ook volgend jaar kans op onder meer verschillende Golden Globe Awards. De opnames van het vierde seizoen zijn al in volle gang.