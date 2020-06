Omdat we midden in de Spannend Boeken Weken zitten (t/m 21 juni) maakten we een selectie van thrillerseries met fascinerende hoofdpersonen. Opvallend vaak zijn dat vrouwen met speurzin, een feilloze intuïtie en persoonlijke worstelingen die hen vele boeken lang interessant houden. Nagelbijtend goed!