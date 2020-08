Wolter Kroes succesvol geopereerd

Dankzij het ’fantastische team’ in het ziekenhuis heeft Wolter ’eindelijk een platina plaat’, zo grapt hij. „Nu aansterken en proberen snel weer het podium op te gaan.”

Wolter maakte maandag bekend dat hij zijn arm had gebroken door ’een klein ongelukje’. Hij gleed uit op zijn boot, waarna hij in het water viel en zijn arm brak doordat deze klem zat. Zijn eerstvolgende optreden staat gepland voor 23 augustus. Dan staat de zanger in het Olympisch Stadion in Amsterdam.