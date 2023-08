DJ Casper van Cha Cha Slide overleden

DJ Casper, die eigenlijk Willie Perry Jr., heet, bracht in 2000 Cha Cha Slide uit. De dj maakte het lied voor zijn neef, die sportinstructeur was, zodat die het kon gebruiken tijdens zijn aerobicslessen.

Het nummer werd daarna een wereldwijde hit. In de Nederlandse Single Top 100 schopte het lied het tot een twaalfde plek.

DJ Casper bracht in 2004 ook nog de single Oops Up Side Your Head uit, maar dat werd alleen in het Verenigd Koninkrijk een bescheiden hit. Vorig jaar verscheen zijn laatste album I Love You.