’Las bestias’ neemt kijkers in een wurgende houdgreep

Wat: drama, thriller

Regie: Rodrigo Sorogoyen

Met: Denis Ménochet, Luis Zahera, Marina Foïs

Op het idyllische platteland van Galicië verbouwen de Franse goedzak Antoine en zijn vrouw Olga biologische groenten voor lokale dorpsmarkten. Maar niet iedereen lijkt hun aanwezigheid op prijs te stellen. Hun conservatieve buren – de broers Xan en Lorenzo – zien het Franse stel niet alleen als indringers. Ook kunnen deze arme veeboeren maar moeilijk verkroppen dat Antoine tegen de komst van een lucratief windmolenpark heeft gestemd.

De smeulende plattelandsvete die ontstaat, laat Sorogoyen vervolgens ontvlammen tot een duistere psycho-thriller over xenofobie, armoede, vooruitgang en alfamannetjesgedrag. Met het onderpiesen van Antoine’s tuinstoelen blijft het aanvankelijk bij wat pesten en treiteren. Maar als de broers twee accu’s in zijn watertank smijten waarna de bioboer zijn tomatenoogst kan weggooien, begint het intimideren en bedreigen pas goed. Zo neemt Sorogoyen niet alleen Antoine (de sterke Denis Ménochet uit Inglourious basterds), maar ook de kijker in een wurgende houdgreep. Zinderend is de scène waarin de drie in het dorpscafé tot een compromis proberen te komen. Waarna Las bestias alsnog afstevent op een onvermijdelijke geweldsexplosie.

✭✭✭✭ (4 uit 5)