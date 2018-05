Was de repetitie van Waylon een grap?

Waylon, die Nederland dit jaar vertegenwoordigt op het Songfestival, wuifde kritische noten in een persconferentie weg met de opmerking dat het „slechts een repetitie was”, suggererend dat het zaterdag allemaal anders kan zijn. En bijna achteloos: „We deden het om gevoel bij het podium te krijgen. Het is altijd aftasten.”

Tot nu toe heeft de Nederlandse delegatie steeds volgehouden dat we in Lissabon iets zouden gaan zien, wat nog nooit eerder vertoond is. Maar het was een rechttoe-rechtaan vertoning. Direct na de repetitie zakte Nederland naar een 21ste plek bij de bookmakers. Vijf weken geleden stond ons land nog op een zesde plek.

Leugentje om bestwil

Daarnaast kondigde Waylon in De Wereld Draait Door aan dat hij in zijn eentje op het podium in Lissabon zou staan. Vandaag bleken er fake-muzikanten om hem heen te staan die zich plotseling ontpopten als zombie-achtige dansers. „Zij dansen krumping, de ’dance of outlaw”, aldus Waylon.

„Dat is de reden dat ik ze koos. En dat ik niet alleen op het podium zou staan, was een leugentje om bestwil. ’I just lied.’ Normaal lieg ik niet, behalve als ik een geheim moet bewaren”, grijnsde hij.

Ze voelen de muziek

„Vorig jaar stond hier Salvador Sobral hier op het Songfestival”, vervolgde Waylon. „Hij won met zijn eigenzinnigheid en hield een pleidooi voor meer muzikaliteit op het Songfestival. Dat heeft mij ervan overtuigd om weer mee te doen.”

Waarom er dan geen echte muzikanten op het podium stonden? „Dansers zijn ook echte muzikanten”, aldus Waylon. „Dansers voelen de muziek als geen ander.”

Grappen

Volgens commentator Cornald Maas is het optreden zoals gisteren op het podium in Lissabon werd uitgevoerd precies zo gegaan als het was uitgedacht.

Maar in het perscentrum werd inmiddels gegrapt, dat als dit serieus het optreden van Nederland wordt, Ilse de champagne alvast koud kan zetten. Waylon komt ondertussen nonchalant over, alsof-ie dikke pret heeft dat-ie iedereen in de maling neemt.

Grap?

Het zou mij, en velen met mij, heel wat waard zijn als Waylon vandaag inderdaad verwarring heeft gezaaid en hij de volgende keer de dansers volledig weglaat, want vooralsnog is een toppositie niet meer vanzelfsprekend voor Nederland.

Het zou een stunt van jewelste zijn als zaterdagochtend, bij de tweede repetitie, blijkt dat Waylon iedereen in het ootje heeft genomen.

Bekijk ook: Hard oordeel over eerste repetitie Waylon