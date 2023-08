Ricky Martin over scheiding: ’Besluit al langer geleden genomen’

Martin vertelt dat de beslissing om het huwelijk te beëindigen „niet recent” was. „Toen het publiek erachter kwam, hadden wij al een rouwproces doorlopen”, aldus de Livin’ La Vida Loca-zanger.

„Jwan en ik zullen altijd familie zijn”, aldus Martin. „Wij hebben twee kinderen die we samen zullen blijven opvoeden. We zijn allang bezig met deze situatie, al voor de pandemie.” De coronapandemie brak eind 2019 uit.

De zanger benadrukt wel dat hij en Yosef een goede verstandhouding met elkaar hebben. „We kunnen elkaar in de ogen aankijken, we lachen met elkaar, omhelzen elkaar en gaan samen door ups en downs. Ook huilen we samen.”

Martin en Yosef, een 38-jarige kunstenaar, leerden elkaar in 2016 kennen. Een jaar later traden ze in het huwelijk. Hun twee kinderen heten Lucia en Renn. Via een draagmoeder kreeg Martin eerder al twee kinderen, een tweeling genaamd Matteo en Valentino.