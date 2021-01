Bond-girl Tanya Roberts (65) overleden

Naast haar rol tegenover Roger Moore in de Bond-film werd Roberts ook bekend als Midge Pinciotti in comedy That ’70s Show. Midge was de moeder van personage Donna (Laura Prepon) en in de eerste drie seizoenen één van de vaste gezichten van de show. De actrice verliet de serie toen haar man Barry ongeneeslijk ziek bleek. Wel keerde ze in latere seizoenen meerdere keren terug voor een gastoptreden.

Roberts, die eigenlijk Victoria Leigh Blum heette, belandde op kerstavond in het ziekenhuis nadat ze ingestort was na een wandeling met haar honden. Een woordvoerder laat aan TMZ weten dat haar dood niet coronagerelateerd was.