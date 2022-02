Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog aflevering 7 Gemekker in Wie is de mol: Fresia buitenspel of in de coulissen?

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Fresia probeert de schapen bijeen te drijven. Ⓒ AvroTros

De titel van de zevende aflevering van Wie is de mol? luidde: Coulissen. Nou dan gaan onze hersenen meteen op volle toeren draaien. Dat moet wel een aanwijzing zijn. Wie staan er doorgaans in de coulissen? Dat zijn natuurlijk acteurs. En er zijn nog maar twee echte acteurs in het spel: Everon en Kim-Lian. Onze ogen staan op steeltjes. Deze twee houden we extra in de smiezen!