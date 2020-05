Justin Bieber heeft spijt van seksverleden

„Als ik terug kon gaan in de tijd had ik mezelf waarschijnlijk bewaard voor het huwelijk”, vertelt hij als hem gevraagd wordt naar dingen waar hij spijt van heeft. Hoewel hij erkent dat zijn bekentenis wellicht wat ’gek’ klinkt, stelt hij dat seks ’erg verwarrend kan zijn als je daar actief mee bezig bent.’

Eerder deze week liet Justin zich ook al uit over seks voor het huwelijk. Toen zei hij dat het je oordeel en besluitvorming kan vertroebelen. „Ik denk dat toen ik even geen seks meer had, ik pas echt serieus werd met Hailey”, verklaarde hij. „Ik zag de dingen daardoor eindelijk helder. Ik was in staat om een echte basis met haar op te bouwen, te werken aan vertrouwen. En zij kon mij serieus nemen omdat ze leerde mij te vertrouwen.”