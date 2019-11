We zijn er weer bij en dat is...prima voor Wolter Kroes!

Wolter Kroes.

Na het missen van het EK 2016 en het WK 2018 is het Nederlands elftal er in 2020 eindelijk weer bij. Een EK of WK is natuurlijk niet compleet zonder de Hollandse Oranjehits. De misschien wel bekendste meezinger is Viva Hollandia van Wolter Kroes. Het nummer brak in 2008 door als dé Oranjehit van ons land. Nog altijd is de klassieker onverminderd populair. Iets waar de volkszanger in de loop der jaren gretig gebruik van heeft gemaakt.