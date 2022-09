Elton John wil dat Britney meer muziek maakt

Het 75-jarige popicoon werkte samen met collega-legende Britney (40) aan de single Hold me closer, Britneys eerste single in zes jaar, en hoopt dat ze hierdoor de moed heeft gekregen door te pakken. Dat vertelt Eltons man David Furnish in gesprek met ETOnline.

„Ze was heel specifiek over wat ze leuk vond, wat ze wilde en hoe het moest gaan klinken. Ze had alles onder controle en omarmt haar lot, en dat is precies wat je wilt. Elton hoopt dat ze nu de moed krijgt om zich meer in de muziek te verdiepen. Het lijkt me echt eng als je heel lang weg bent geweest van iets. Het is best ontmoedigend, en dus hoopt hij dat dit een stapje in de juiste richting is en ze weer geweldige platen gaat maken en misschien zelfs weer gaat optreden.”

David voegde eraan toe dat ze sinds de single is uitgekomen niet meer de kans hebben gehad om het succes met Britney te vieren. „Ze is in Amerika en we zijn daar nog niet geweest, maar als we aan de westkust zijn, kijken we er echt naar uit om haar weer te zien.”