Zo ’groeit’ Eva Jinek naar het moederschap

Eva Jinek woonde deze week de boekpresentatie bij van ’Tonio’s Blik’, van Mirjam Rotenstreich en A.F.Th. van der Heijden. Ⓒ Leo Vogelzang

Vlak voordat JEROEN PAUW het op de late NPO 1-avond weer van haar overnam, maakte EVA JINEK zelf het ’kleine’ geheimpje bekend dat zijzelf al een paar weken wist: zij was in verwachting. Nog een dikke vier maanden zijn er te gaan voordat de talkshowpresentatrice en haar vriend, tv-producer DEXTER VAN DER VOORN, hun eerste in de armen kunnen sluiten. Het moment waarop zij is uitgerekend heeft Eva niet bekendgemaakt, omdat zij dat ’te awkward’ vindt, maar ergens tegen het einde van september zou de kleine zich moeten aandienen...