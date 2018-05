Hemelse rol voor Hannibal

Hopkins sleepte voor zijn rol als de angstaanjagende seriemoordenaar Hannibal Lecter (’The Silence of the Lambs, 1991) een Oscar in de wacht. Ⓒ Hollandse Hoogte

Weinig acteurs zijn in staat zulke verschillende rollen neer te zetten als de alom bewonderde ANTHONY HOPKINS. Van de doodenge Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs, tot ALFRED HEINEKEN in de nogal mislukte verfilming van diens ontvoering, tot nu... in zijn rol als de Heilige Vader in een Netflix-serie over PAUS BENEDICTUS XVI (91).