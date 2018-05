Nielson: ’Liedje Waylon niet helemaal mijn ding’

Nielson sluit niet uit ooit een keer mee te willen doen aan het Songfestival. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ondanks het wisselende succes van de laatste jaren kijkt Nederland weer reikhalzend uit naar het Eurovisie Songfestival met voor ons, volgende week, WAYLON in de hoofdrol. Aan collega NIELSON is zowel het evenement als Waylons inzending Outlaw In ’Em maar matig besteed.