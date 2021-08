Franse boer toont geslachtsdeel aan ex-verloofde Domien Verschuuren

Nog maar nauwelijks bekomen van wat er is gebeurd, vertelt de 32-jarige journalist in een Instagram-video dat ze in haar eentje door het Franse platteland fietste, toen vervolgens een boer haar aandacht probeerde te trekken.

„Een best wel jonge gast, die het gebaar maakt dat mijn tas open is. En ik ga best wel hard, dus ik denk: oké, dat moet ik niet hebben. Dus ik stop en kijk achterom. Volgens mij is er niet echt iets aan de hand, maar hij begint te wenken dat ik naar hem toe moet komen. ’Nou ja, misschien is er nog iets.’”

’Pisnijdig’

Vervolgens staan de twee tegenover elkaar, waarna de boer zijn broek naar beneden trekt. „Hij laat zijn harde pik zien en begint handelingen met zichzelf te doen. Hij beveelt mij bijna om mee te doen”, vertelt de inmiddels woedende Caroline. „Fuck deze shit. Serieus. Wat kan ik hier pisnijdig om worden. En natuurlijk schrik ik hier ook van, ik ben een vrouw die alleen is, maar echt: fuck dit. Fuck deze shit!”

Niet veel later laat Caroline weten dat ze nog steeds ontzettend boos is, maar haar vakantie niet wil laten beïnvloeden door wat er is gebeurd. „Ik blijf ook gewoon in mijn eentje op pad gaan en laat me niet tegenhouden door dit soort wacko’s. Maar ik wil het wel delen, want als íemand nog antwoord zoekt op de vraag ’komt dit soort intimidatie überhaupt nog voor in 2021?’, dan is het antwoord, jammerlijk genoeg: ja, nog veel, en veel, en veel te vaak.”

Op Instagram deelt Domien de video van Caroline, waarbij hij schrijft: „Laat. Vrouwen. Met. Rust.” In de zomer van 2018 kwam er, ’in goed overleg’, een einde aan de relatie van de Qmusic-dj en zijn toenmalige verloofde. Het stel was elf jaar samen en had plannen om elkaar in 2019 het jawoord te geven.