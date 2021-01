Steenrijke bruiloftsgast Harry en Meghan aangeklaagd voor verkrachting

Het gaat om Lawrence Jones (52), die met zijn IT-bedrijf UKFast een fortuin van 700 miljoen pond in de wacht wist te slepen. Hij werd beschouwd als een van Engelands beste werkgevers, behoort tot de 250 rijkste Britten en werd in 2015 geridderd in de Orde van het Britse Rijk door koningin Elizabeth voor zijn verdiensten voor de digitale economie. In oktober 2019 moest hij echter een stap terug doen toen verschillende vrouwelijke medewerkers klaagden over de MeToo-cultuur van het bedrijf in Manchester.

Jones, vader van vier kinderen, zou op een ongepaste manier ’fysiek zijn geweest’ met zijn medewerkers, vaak jonge vrouwen die werkten als personal assistant of receptioniste. Hij is verhoord nadat twee vrouwen klachten indienden over seksueel wangedrag in 2010 en 2013. Zijn vrouw Gail nam daarop zijn rol als CEO van het bedrijf over. Een woordvoerder van de politie van Manchester heeft nu bevestigd dat Jones aangeklaagd is voor een verkrachting en vier gevallen van aanranding. Op 26 januari moet hij voor de lokale rechtbank verschijnen.

Zelf verklaart Jones op eigen initiatief de politie te hebben benaderd nadat geruchten over zijn gedrag opdoken die ’onjuist en extreem beschadigend zijn’. „Ik heb volledig meegewerkt met de politie en ben erop gebrand dat mijn naam gezuiverd zal worden. Onder deze omstandigheden en op dit moment zou het niet verstandig zijn er meer over te zeggen, anders dan duidelijk te stellen dat ik niet heb gedaan wat er beweerd wordt.”