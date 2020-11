Jim en Jamai herenigd: ’Op naar mooie dingen in de toekomst’

Zondag trokken de twee samen de natuur in om bij te praten, zo is te zien op een foto die Jim op Instagram deelt.

„Terug naar het begin. En op naar mooie dingen in de toekomst!”, schrijft hij bij de foto.

Jim en Jamai maakten er nooit een geheim van dat het contact tussen de twee onbewust minder was geworden. De zangers stonden in 2003, destijds 15 en 16 jaar oud, in de eindstrijd van het eerste seizoen van Idols.