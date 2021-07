Dubbelspel van Vis à Vis mist een kloppend hart

Vis à Vis heeft deze zomer op hun sfeervolle eigen speelterrein in Almere weer een belangwekkend maatschappelijk thema te pakken in hun voorstelling Wild: namelijk de verkwistende, destructieve aard van de mensheid op haar natuurlijke habitat.

Chique restaurant

Geheel naar voorbeeld van hun eerdere succesproductie Picnic, neemt het publiek plaats op twee verschillende tribunes, waarna je voor de pauze ziet wat zich in het chique restaurant afspeelt, om tijdens het tweede deel de koortsachtige perikelen achter de schermen in de keuken mee te maken. Of precies in omgekeerde volgorde dus. Er lijkt in de regie van Michael Helmerhorst echter iets te veel aandacht te zijn gegaan naar de constructie van deze voorstelling, want het blijft inhoudelijk allemaal nogal aan de oppervlakte hangen.

Dat komt mede doordat Wild wordt bevolkt door nogal onsympathieke types, waar je je als toeschouwer geen moment aan kunt verbinden. Van de arrogante ober tot de gesjeesde chef-kok, je kunt ze missen als kiespijn.

Decadente rijkaard

Soms lijken hun handelingen zelfs nogal inconsequent, zoals wanneer de decadente rijkaard, die zich vol laat lopen met alcohol en regelmatig in de billen van de serveerster knijpt, ineens wel affectie voor zijn eigen vrouw toont in een veel te lang uitgerekte, nogal bizarre liefdesscène.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Robot van vorig jaar, over een ouder koppel dat werd bedreigd door de vooruitgang, ontbreken in Wild personages waar je echt een beetje van gaat houden.

En hoewel de puzzelstukjes uiteindelijk mooi in elkaar vallen en het eind absoluut weer spectaculair te noemen is, is het ontbreken van dat kloppende hart funest voor dit nieuwe zomerspektakel.

✭✭✩ (2,5 sterren)