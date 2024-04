Tv-droom Sarah Ferguson spat uiteen: ’Regelrechte ramp’

Sinds Holly Willoughby haar vertrek bij de Britse talkshow This Morning heeft aangekondigd, droomde Sarah Ferguson (64) ervan om haar rol als presentatrice over te nemen. In november mocht de voormalige vrouw van prins Andrew voor één keer het stokje overnemen van Holly. Daarna is ze door televisiezender ITV direct van de kandidatenlijst gehaald. „Het was een regelrechte ramp.”

