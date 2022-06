Lauren Verster in verwachting van derde kindje

Bij een foto waarop ze te zien is naast een paar kamelen, grapt ze: „Kijk, de kamelen uit Dubai en ik begrijpen elkaar; wij weten hoe het is om met zo’n bult rond te zeulen.” Verster is drie maanden zwanger en vindt dat ze ’een vrij grote buik’ heeft. Ze is in Dubai voor opnames voor een programma en laat weten dat een kindje ’niet echt in de planning’ lag. „Wel heel blij mee en meer dan welkom. Zin in nog zo’n heerlijk kraaitje, kan niet wachten tot je er bent.”

De presentatrice kreeg eerder al met haar vriend, cameraman Jasper Diepeveen, twee dochters. Ze wordt van harte gefeliciteerd met haar zwangerschap door onder anderen Kimberley Klaver, Jessie Jazz Vuijk en Renate Gerschtanowitz.