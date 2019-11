E.T. terug op aarde voor hereniging met volwassen Elliot

In de commercial wordt Elliot vertolkt door de inmiddels volwassen Henry Thomas, dezelfde acteur die het personage in de jaren ’80 ook vertolkte.

E.T. daalt bijna vier decennia later vanuit de ruimte neer op de aardbol voor een feestdagenbezoekje aan zijn oude maatje Elliot.

In de reclame zijn het de kinderen van Elliot die E.T. voor het eerst ontmoeten als ze hem horen pruttelen achter een sneeuwpop. Voor degene die gevoelig zijn voor jeugdsentiment, haal die doos tissues maar vast tevoorschijn. ‘Je bent terug?!’ roept Elliot.

Elliot heeft inmiddels een gezin en natuurlijk zijn ook de tijden behoorlijk veranderd sinds de jaren tachtig. De buitenaardse huisvriend kan onder meer kennismaken met nieuwe snufjes als het internet en de tablet.

De vier minuten durende reclame lijkt, op de nieuwe snufjes na, verdacht veel op het script van de originele jaren ’80-film. Voor de fans uit die tijd een feest der herkenning.

De film E.T. vertelt het verhaal van een eenzaam jongetje dat bevriend raakt met een buitenaards wezen dat gestrand is op de aarde. Elliott en zijn broer en zus helpen E.T. naar zijn moederplaneet terug te keren, terwijl ze E.T. tegelijkertijd verborgen moeten houden voor hun ouders en de Amerikaanse regering.