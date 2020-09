Hazesjes herdenken André op sterfdag

„Lieverd, alweer 16 jaar geleden maar als de dag van gisteren…”, begint Rachel haar bericht op Instagram.

„Schat wat mis ik je steeds meer. Ik denk zoveel aan je en vooral als ik in Spanje ben. Wat had jij het daar ook heerlijk gevonden samen in ons huis (...) Weet dat ik goede mensen om mij heen heb die de mooiste en leukste verhalen weten te vertellen en alles goed in de gaten houden. Liefste, vandaag ben ik extra in gedachte bij jou en kijk ik extra veel naar boven. Let boven goed op de mensen die ik lief heb, dan doe ik het hier voor jou… Dikke kus lieve schat en ik hou van jou. Mijn hele leven lang ”

André deelt op Instagram een foto van zijn pa uit de jaren tachtig. „230904”, schrijft hij erbij.

Ook Roxeanne staat stil bij de dood van haar vader en deelt op Instagram een tekst van Christy Ann Martine. „Daddy”, schrijft ze erbij.