Voormalig kindster Greyson Chance: Ellen DeGeneres was manipulatief en egocentrisch

Chance scoorde twaalf jaar geleden een hit op YouTube met een cover van Lady Gaga’s Paparazzi. De video ging viral en vervolgens werd hij uitgenodigd om langs te komen in de talkshow van Ellen DeGeneres. Volgens Chance zei Ellen dat ze hem zou „beschermen” in deze beginfase van zijn carrière en dat ze er voor hem zou zijn. Ook mocht hij meerdere keren in de show optreden.

Toen hij in oktober 2010 een ep uitbracht onder DeGeneres’ label eleveneleven, zou ze „dominant en veel te controlerend” zijn geweest. „Mijn hele week, mijn hele maand, mijn hele jaar kon veranderen door één sms van haar”, zegt hij tegen Rolling Stone. „Dat was verschrikkelijk.” In het interview stelt hij ook dat Ellen tijdens de show koeltjes tegen hem deed als de camera’s niet draaiden. Ook zou ze hem hebben laten vallen toen zijn muziekcarrière twee jaar later inzakte.

Bronnen dicht bij DeGeneres zeggen tegen Daily Mail dat ze zich niet herkennen in de ervaringen van Chance. De comedian zou juist „alles hebben gedaan” om de carrière van de zanger van de grond te krijgen. Hij zou zich destijds ook nooit hebben uitgesproken tegen Ellen en haar team over eventuele problemen en hij bleef bovendien gewoon optreden in de show, stellen ze.