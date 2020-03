Keramist Anna Ramsair zit ook tijdens crisis niet stil

Anna Ramsair: „Ik heb geluk gehad dat ik net nog een expositie van mijn werk in Delft heb gehad.” Ⓒ Foto Marc Heeman

De musea zijn dicht, net als veel galeries. Maar de kunstenaars werken door. Komende weken nemen wij een kijkje op hun ateliers. Waar houden zij zich mee bezig in deze onzekere tijden? Anna Ramsair schildert, tekent en maakt keramiek. Op haar doeken, vazen en urnen verbeeldt ze de complexiteit van het stedelijk leven. De Rotterdamse kunstenares, die ook een studie sociologie heeft afgerond, is uiterst geboeid door hoe onze moderne samenleving reilt en zeilt. „Dat nu door de coronacrisis vrijwel alle dynamiek en bedrijvigheid in de stad weg is, fascineert me enorm. De hele samenleving ligt lam en iedereen richt zich op zichzelf en zijn gezin.” Sociale distantie