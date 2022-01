Opgejaagde prins Andrew geeft jachtfeest: ’Nogal brutaal’

Binnenland

Nijmegenaar in Amsterdam overleden na steekincident, drie minderjarigen aangehouden

Een 29-jarige man uit Nijmegen is dinsdagavond overleden nadat hij op straat in Amsterdam was neergestoken. De politie heeft drie minderjarigen aangehouden, een jongen van 16 uit Amstelveen, een van 15 uit Uithoorn en een 16-jarige jongen uit Amsterdam.