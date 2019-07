Advocaat: A$AP Rocky heeft het moeilijk in cel

„Hij is extreem getekend door zijn hechtenis”, zei Jovicic over A$AP. Veel alleen zitten is volgens de advocaat „voor iedereen moeilijk.” De rapper kijkt volgens zijn advocaat uit naar zijn vrijlating en wil „graag naar huis.” Justitie in Zweden oordeelde eerder donderdag dat A$AP zijn rechtszaak, die dinsdag begint, in de cel af moet wachten vanwege vluchtgevaar van de artiest.

A$AP klaagt onder meer over het gevangeniseten. „Mijn cliënt vindt het niet lekker, hij is ander voedsel gewend”, zei Jovicic daarover. „Maar het gevangenisvoedsel wordt over het algemeen niet lekker gevonden. Zijn ervaringen verschillen niet van die van andere gedetineerden.”

De rapper, een vegetariër, „houdt ervan om buiten de deur te eten”, en dat zit er in de bak niet in. Desondanks is A$AP „bescheiden”, volgens zijn advocaat.

Als gevolg van zijn tijd achter tralies loopt A$AP „veel geld” mis. Hoeveel wil Jovicic nog niet zeggen, een schadevergoeding komt later in de zaak aan de orde. A$AP moest meerdere concerten in Europa afzeggen en er sneuvelen mogelijk nog meer optredens. Op zondag 18 augustus wordt de rapper verwacht op het hoofdpodium van Lowlands. Het festival heeft nog niets gehoord van A$APs management, maar is al wel bezig met andere opties.