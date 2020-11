Fred van Leer vindt liefde in tuincentrum

„Het was heel emotioneel, ik was bang voor de reacties”, vertelt Fred. „Ik liep naar binnen en er komt een leuk stel op me af, van een jaar of dertig, en die zeggen ’Fred, je doet het heel goed!’ Ik krijg zo veel steun en liefde van de mensen uit het land en daar verdrink ik bijna in. Dat is zo fantastisch. En de mensen die me niet leuk vinden, boeien me niet. Die raken mij niet.”

De stylist zegt alleen maar steun te ervaren. „Mensen die me aanboden om met een privéjet naar een huis te vliegen en daar zes maanden te verblijven in de luwte. Ik vind dat heel lief, maar ik moet door want ik ben een vechter. Het is heel vervelend wat me is overkomen en verdrietig, maar ik moet door.”

Fred ging woensdag weer aan het werk. Hij vertelde onlangs zichzelf iets te hebben aangedaan, nadat een expliciete seksvideo was uitgelekt. De 44-jarige Rotterdammer lag daarna twee dagen in het ziekenhuis.

