Imanuelle Grives: ’Ik zal nooit meer drugs verkopen, hoe erg ik er ook doorheen zit’

Imanuelle Grives Ⓒ ANP

Imanuelle Grives is afgelopen week overladen met steunbetuigingen nadat ze haar verhaal over het drugsdebacle en haar depressieve gevoelens uit de doeken deed. De actrice waardeert dat enorm, maar benadrukt vrijdag op Instagram dat ze „geen held” is omdat ze haar excuses heeft aangeboden.