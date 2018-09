Slipkot-zanger is ABBA fan

„Ik schaam me helemaal nergens voor. Iedereen heeft het altijd over zogenaamde guilty pleasures, maar ik denk daar nooit op die manier over na. Wat maakt het uit wat iemand ervan vindt als jij iets leuk vindt?”, vertelt hij in een interview met Kid Cadet op haar YouTube-kanaal. „Daarom heb ik ABBA ook gewoon naar mijn albums van Anthrax staan.”

„Het album wat de meeste mensen waarschijnlijk absoluut niet van mij verwachten, is waarschijnlijk de het 10th Anniversary Concert van Les Misérables. Dat is echt mijn favoriete musical. Sterker nog, het was de inspirate voor de ’24601’ tattoo op mijn rug.”