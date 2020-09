K-popgroep Blackpink onderging vier jaar bootcamp

Na een fotoshoot voor het magazine wordt de meidengroep in één ruk door geïnterviewd door Elle. „Op dagen als deze, hebben we geen grenzen als het gaat om werk. Zelfs als we vrij zijn, zijn we eigenlijk gewoon in de studio voor opnames”, vertelt Jennie. Rosé bevestigt dit: „Leven is werken en werken is leven.”

Toch zijn de K-popsterren aan deze 24/7-levensstijl gewend. De groep heeft een intensieve bootcamp doorlopen, nadat ze geslaagd waren voor hun eerste auditie. Ze werden bij elkaar gezet in een slaapzaal en trainden maar liefst vier tot zes jaar, waarbij ze andere meiden moesten zien te verslaan die dezelfde hoge ambities hadden. Pas dan konden ze geselecteerd worden voor een nieuwe groep. Daarbij ligt er bovendien een hoge druk om er perfect uit te zien, de juiste vaardigheden te bezitten en charisma te hebben.

Vriendinnen

Intussen zijn de meiden, Jennie, Lisa, Rosé en Jisoo de dikste vriendinnen. „We wonen al samen sinds het begin. Nadat de training voorbij was, gingen we samen naar het huis en bestelden we eten, spraken we over hoe eng de docenten waren en hoeveel werk het wel niet was, teveel. Net als kinderen op school, werden wij vrienden. Dat ging vanzelf, daar hoefden we geen moeite voor te doen.”

De groep plukt intussen de vruchten van hun harde werk. Sinds hun debuut in 2016, worden ze op Spotify massaal gestreamd, ook al hebben ze nog maar 15 liedjes op hun naam staan. Elke song werd een hit en hun video voor How You Like That brak die Guinness wereldrecords nadat ze binnen 24 uur meer dan 86 miljoen keer gestreamd werden. Op YouTube is het de groep met de meeste abonnees, met meer dan 44 miljoen volgers, waarmee het dus sterren als Ariana Grande en die andere megapopulaire K-popgroep BTS overtreft. Ook waren er samenwerkingen met grote merken en sterren als Lady Gaga, Dua Lipa en Selena Gomez en was Blackpink de eerste K-pop meidengroep die op Coachella stond.

Album

En dat allemaal terwijl hun eerste album nog moet uitkomen: op 2 oktober, verklapt Elle. Helaas voor de fans zullen ze voorlopig door het coronavirus niet gaan toeren.