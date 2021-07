Advocaten R. Kelly vragen om uitstel zitting

In een brief aan de rechter zegt advocaat Deveraux Cannick dat Kelly’s quarantaine van 14 dagen op dinsdag afloopt en omdat het nieuwe team pas op 21 juni is aangesteld hebben ze nog geen tijd met hun cliënt kunnen doorbrengen om de zaak goed door te nemen. Sterker nog, ze hebben hem nog niet eens persoonlijk ontmoet vanwege de strikte coronaregels. Hierdoor zou zijn proces in gevaar komen.

De zanger, wiens volledige naam Robert Sylvester Kelly is, werd op 22 juni in quarantaine gezet nadat hij arriveerde in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, waar hij wordt vastgehouden onder dezelfde verdenkingen waarvoor hij in Chicago vastzat.

„Robert is nerveus over zijn zaak, maar wil hiermee niet zijn rechten in gevaar brengen. Dit is absoluut geen tactiek om de boel te vertragen”, aldus Cannick. Zodra Kelly’s quarantaine erop zit, kan hij zijn juridische team ontmoeten in een van de schaarse aparte zaaltjes in de gevangenis. Mochten die bezet zijn, dan moet de zanger zijn advocaten ontmoeten in een gemeenschappelijke ruimte, waar andere gevangenen hun advocaten ook zien. Dat ziet Cannick ook niet zitten: „Gezien de publieke aard van deze zaak, is het niet wenselijk om dingen te bespreken in bijzijn van anderen.”

Zowel de openbare aanklagers als de rechter hebben nog niet gereageerd op het verzoek van Kelly’s advocaten.