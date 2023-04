Katy Perry houdt danswedstrijd met dochter Kim Kardashian tijdens eigen concert

Ⓒ Screenshot

Kim Kardashian is met haar dochter North West per privéjet naar een concert van Katy Perry in Las Vegas gevlogen. Op Instagram deelt de realityster video’s van alcoholvrije cocktails vernoemd naar liedjes van Perry die aan boord van privéjet Kim Air verkrijgbaar waren. Ook is te zien hoe haar 9-jarige dochter samen met vriendinnetjes Katy Perry-nummers meezingt.