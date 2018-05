Broer Avicii was net te laat

In eerdere berichten leek David pas naar Oman te zijn gereisd ná het horen van het slechte nieuws, maar nu blijkt dat die informatie niet correct was. „Eerder die week had Avicii nog telefonisch contact met zijn familie. Ze waren erg ongerust over zijn mentale gezondheid”, vertelt een bron. „Zijn broer is naar Oman gevlogen om Tim Bergling weer mee naar huis te nemen, maar hij was net een paar uur te laat.”

Avicii overleed op 28-jarige leeftijd op 20 april. Dinsdag werd bekend dat hij zichzelf om het leven heeft gebracht.