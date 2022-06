3FM-dj Frank van der Lende is vader geworden

Sterren

Scheiding Kaley Cuoco en tweede echtgenoot definitief

Nadat Kaley Cuoco in september 2021 een scheiding aanvroeg van haar tweede echtgenoot Karl Cook, is deze nu officieel tot een einde gekomen. De 36-jarige actrice, onder meer bekend van haar rollen in The Big Bang Theory en The Flight Attendant, was drie jaar getrouwd met Cook.