Hollandse schilderkunst schatplichtig aan Scheldestad Utrechtse Catharijneconvent brengt ode aan Antwerpen

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Interieur van een taveerne, geschilderd door Pieter Pietersz. kort na 1580. Ⓒ Foto Phoebus Foundation

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom Rembrandt in zijn vroege, Leidse jaren met van die zoete pastelkleurtjes schilderde? En hoe het toch mogelijk was dat de Hollandse schilderkunst in de zeventiende eeuw in zo korte tijd zo’n extreem hoog niveau wist te bereiken dat de namen van die oude meesters nog altijd wereldberoemd zijn? De expositie Ode aan Antwerpen in het Utrechtse Catharijneconvent die donderdag werd geopend door koning Willem-Alexander geeft antwoord op deze vragen.