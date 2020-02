Oscarwinnaar houdt uitverkoop

Voorzien van een ooglap en een litteken op zijn gezicht speelt Oldman crimineel kopstuk Ezekiel Mannings, die tijdens eens begrafenisdienst met veel wapengekletter wordt gearresteerd. Geen idee waar al dat machtsvertoon voor nodig is, want vervolgens mag hij gewoon onder huisarrest zijn proces afwachten. De verklaring van een zwaarbeveiligde kroongetuige zou levenslang voor hem kunnen betekenen, maar Mannings krijgt nu de gelegenheid om in alle rust diens liquidatie plannen. Gehuld in een zijden kamerjas en luisterend naar klassieke muziek.

Dat de misdaadbaas daarbij gebruik wat van de diensten van een mysterieuze motorkoerier (voormalig Bond-girl Olga Kurylenko) blijkt echter een complicerende factor. Wel maakt regisseur Zackary Adler dat punt pas nadat we haar eindeloos door de nacht hebben zien scheuren: in zwart leer gestoken op haar eveneens gitzwarte motor, slechts door neonlicht beschenen.

Al dat uiterlijk vertoon onderstreept alleen maar dat The courier aan inhoud volstrekt geen boodschap heeft. Intussen zijn de dialogen even ridicuul als het scenario en acteert vooral Gary Oldman in overdrive. Hij geeft nog meer gas dan zijn motor rijdende tegenspeelster, vliegt gierend uit de bocht en stort roemloos de afgrond in. Het enige lichtpuntje? Veel dieper dan in deze film kan hij niet vallen.

✭