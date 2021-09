Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw seizoen zangprogramma Operatie verzwegen voor makers ’Beste zangers’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Alides Hidding van de Time Bandits: „Ik heb ook nog zitten huilen.” Ⓒ Foto’s AvroTros

In de jaren 80 scoorde hij een wereldhit met I’m specialized in you. Nu doet Alides Hidding van de Time Bandits mee aan Beste zangers. „Dit is hét programma in Nederland waar je je als artiest van de beste kant kan laten zien. Ik wil op die muzikale trein stappen en weer gaan optreden.”