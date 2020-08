Na leven vol SCHANDALEN: wordt Paris Hilton straks moeder?

Ⓒ Getty Images

Paris Hilton is klaar voor het moederschap! „In een ideale wereld krijg ik een tweeling: een jongen en een meisje, dat zou fantastisch zijn”, vertelde ze zondag aan The Sunday Times. Met het moederschap in het vooruitzicht lijkt de 39-jarige socialite zich in rustiger vaarwater te willen begeven. En dat is geen onverstandig idee, want Paris heeft het nodige meegemaakt in haar turbulente leven.