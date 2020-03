YouTube-kanaal Bassie & Adriaan passeert 90 miljoen views

Ⓒ ANP Kippa

De filmpjes op het YouTube-kanaal van Bassie & Adriaan zijn meer dan 90 miljoen keer bekeken. Het kanaal werd in 2014 in het leven geroepen. Sinds de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de scholen is er weer een flinke piek in het aantal bezoeken waar te nemen; dagelijks trekt het kanaal meer dan 150.000 kijkers. Dat heeft hun woordvoerder maandag gemeld.