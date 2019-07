Lindsay Lohan op reis met tien koffers bagage

De 33-jarige diva maakte casual gekleed in een knalrood jack, skinny jeans, Gucci sneakers, een gigantische zonnebril en slechts een handtas een ontspannen indruk toen ze op het vliegveld haar entree maakte, terwijl twee assistenten een kar met tien koffers achter haar aansleepten.

Lindsay gaat als jurylid deel uitmaken van de talentenshow The Masked Singer, naast onder anderen zangeres Dannii Minogue, schrijft de Daily Mail. In de show treden bekende sterren op terwijl hun gezicht met een masker is bedekt. Hun identiteit blijft geheim totdat ze moeten vertrekken of winnen.

Op Instagram had Lindsay al laten weten niet te kunnen wachten om naar Australië te gaan en dat ze haar jongere broer Michael Lohan jr. meeneemt.