Gijs van Dam: ’Jelle Brandt Corstius is knettergek’

„In deze verklaringen mogen ze niet liegen, want dan plegen ze meineed”, vertelt Van Dam in de uitzending van het NPO Radio 1-programma 1 op 1. „Deze verklaringen kunnen worden gebruikt bij een eventuele latere rechtszaak.” Behalve Jelle Brandt Corstius en Frits Barend krijgen ook de top van RTL, Fremantle Media en tv-regisseur Bert van der Veer vragen van de rechter voorgelegd. Zij waren in 2002, het jaar waarin de verkrachting zou hebben plaatsgevonden, de werkgevers van Van Dam.

„Frits Barend speelt een kwalijke rol in dit alles”, zegt Van Dam tegen radiopresentator Sven Kockelmann. „Hij heeft mijn naam dan wel nooit genoemd, maar iedereen wist dat hij mij bedoelde toen hij het over deze zaak had. Hij heeft het verhaal misschien niet bekend gemaakt, maar heeft het wel bevestigd én hij heeft alle ’slachtoffers’ opgeroepen om zich te melden, zodat ze mij zouden kunnen oppakken.”

’Ik ben in het gelijk gesteld’

In een andere procedure die door Van Dam is aangespannen tegen de Raad voor de Journalistiek, werd maandag geoordeeld dat dagblad Trouw ’deels onzorgvuldig’ heeft gehandeld. De krant heeft de beschuldigingen van Brandt Corstius als feit gepresenteerd. Tegelijkertijd oordeelde de Raad dat de krant wél zorgvuldig heeft gehandeld bij het publiceren van het stuk. Uit het stuk kon het grote publiek volgens de Raad namelijk niet afleiden over wie het stuk ging. Van Dam gaat tegen deze laatste beslissing in beroep.

„Ik vind het opmerkelijk dat iedereen overneemt dat Trouw zou hebben gewonnen, maar ik ben in het belangrijkste deel in het gelijk gesteld; ze hadden het niet zo mogen publiceren. Ze hebben een eenzijdig verhaal als feit gepresenteerd. Maar ik ga nu alsnog in beroep.”

Knettergek

Van Dam laat verder weten dat zijn leven sinds de beschuldigingen op zijn kop staat. „Googel mijn naam, dan zie je dat dit nooit meer weggaat. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn, dat is heel treurig. Mijn bedrijf is ook kapot. Voor mij is er maar één dader en één slachtoffer. En dat slachtoffer ben ik”, stelt Van Dam. „Ik heb ook nooit meer contact gehad met Jelle en dat hoef ik ook nooit van mijn leven te hebben. Een fantast is hij. Knettergek is-ie. Hoe dit allemaal gaat aflopen weet ik niet, heb jij een glazen bol?”

Gijs van Dam kwam in oktober vorig jaar landelijk in het nieuws, nadat Jelle Brandt Corstius een open brief in dagblad Trouw publiceerde, waarin hij schrijft dat hij in het begin van zijn televisie-carrière - de twee werkten samen bij Barend & Van Dorp, is gedrogeerd en gedwongen tot seks. Van Dam ontkent deze aantijgingen, maar gaf wel toe dat hij seks heeft gehad met Brandt Corstius, maar dan met wederzijdse instemming.

Van Dam heeft aangifte gedaan wegens smaad en laster, Brandt Corstius heeft aangifte gedaan van verkrachting. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de aangiftes nog en maakt naar verwachting binnenkort bekend of het een zaak start. Van Dam verwacht dat dit voor de zomer duidelijk zal worden.