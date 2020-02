Chris Evans in gesprek voor remake Little Shop of Horrors

Evans zou tandarts Orin Scrivello gaan spelen, de rol die eerder door Steve Martin werd vertolkt. Ook Scarlett Johansson en Taron Egerton zijn mogelijk te zien in de nieuwe Little Shop of Horrors. Billy Porter heeft wel al getekend voor de productie die wordt geregisseerd door Greg Berlanti.

Het is alweer de derde film die van het verhaal wordt gemaakt. De eerste, The Little Shop of Horrors, verscheen in 1960 en was voer voor een theaterversie in de jaren 80. Regisseur Frank Oz liet zich daar weer door inspireren voor zijn Little Shop of Horrors-film uit 1986.